Анализируем итоги 1253-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись у Малиевки Днепропетровской области. Об этом сообщает Deep State.

Ранее РФ заявляла о захвате Малиевки, также это подтверждали западные СМИ. Украинский военный с позывным "Мучной" также пишет, что россияне закрепляются в селе. При этом на карте DS оно еще даже не в "серой зоне".

Также паблик подтверждает продвижение россиян у Темировки Запорожской области (в России также утверждают, что захватили это село).

Далее войска продвинулись к югу от Константиновки - у Яблоновки и Александро-Калиново (в РФ говорят, что оба села захвачены).

Есть отступление ВСУ и к северу от Мирнограда - в сторону Родинского, сообщает Deep State.

ВСУ под Покровском и Мирноградом рискуют оказаться в окружении, заявляют военные украинским СМИ.

Отмечается, что за последние три месяца российское выступление на трассе Покровск-Константиновка вытянулось в "кишку" более 10 километров, которая теперь формирует восточную "клешню" для охвата сразу обоих городов.

На шахте возле Родинского уже несколько дней идут бои, первая группа армии РФ также проникла в городскую застройку Родинского. Параллельно россияне пытаются дотянуться до Нового Шахматного, расположенного в 7 километрах от Доброполья.

"В целом цель у русских не меняется — это окружение Покровска с трёх сторон, перерезание дорог и логистических путей, изоляция города, а затем постепенное сжатие кольца и вход в сам Покровск без масштабного лобового штурма, а за счёт изматывания и манёвров", - пишет боец "Мучной".

Ситуацию под Покровском мы недавно анализировали в отдельном материале.

Украина пытается привлечь в армию больше парней до 25 лет. Для этого Кабмин сегодня расширил "молодежный контракт" - в него добавили специальность оператора дронов.

Срок службы - два года. Парни 18-24 лет будут проходить 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки и 14 дней адаптационного курса. Как и в основной программе, предусмотрена выплата миллиона гривен в три этапа и ипотека под 0%.

Отметим, что ранее парней до 25 лет набирали только в штурмовые подразделения. В связи с чем желающих подписать контракт было немного. И объявление набора в "дроноводы", по задумке властей, должно увеличить привлекательность контрактов для молодежи.

Также это решение может быть связано с тем, что основная ставка сейчас делается на оборонительную тактику, а не наступление.

Ранее недавно назначенный глава Сил беспилотных систем "Мадяр" продвигал идею создания по всему фронту "килл-зон", которые должны прикрыть основные участки обороны от российских штурмов. Но, как мы уже анализировали, решение этой задачи упирается не только в производство дронов, но и в количество их экипажей. Которых, как видим, теперь хотят уже набирать из молодежи 18-24 лет.

К обстрелам. Днем Россия ударила по предприятию в поселке Васищево под Харьковом. Масштабный пожар охватил более 20 тысяч квадратных метров.

Ультиматум РФ - или Китаю?

Вчера Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений по России.

Он подтвердил, что 10-дневный отсчет срока для достижения прекращения огня в Украине начинается со вторника 29 июля. То есть он истечет 7 августа.

"Десять дней – и тогда мы введем пошлины и другие меры. Хотя я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин), очевидно, хочет, пожалуй, продолжать войну. Но мы введём тарифы и всё, что с этим связано. Это может повлиять, а может и нет. Но может повлиять", - сказал президент США.

Напомним, Трамп ранее обещал ввести 100-процентные пошлины против стран, которые покупают российскую нефть. Что уже вызвало опасения дефицита нефти на мировом рынке, если эта мера сработает. Кроме того, цены на нефть уже подскочили на пару процентов после вчерашнего заявления американского президента.

Однако в том же интервью он заявил, что не обеспокоен возможными последствиями для мировых нефтяных рынков. "Я не беспокоюсь об этом. У нас в стране так много нефти. Мы просто увеличим добычу ещё больше. Сейчас нефть и так довольно дёшево стоит. Мы увеличим объёмы ещё сильнее", – сказал Трамп.

Впрочем, пока не факт, что поток российской нефти в третьи страны будет остановлен. Как мы уже писали, санкции Трампа сработают лишь если к ним присоединится ключевой покупатель российских энергоносителей - Китай. Но пока от Пекина идут совсем другие сигналы.

Вчера в Стокгольме прошла встреча представителей США и Китая, которые обсуждали торговую сделку между странама. Но, судя по всему, ни о чем не договорились - по данным Bloomberg, тарифная пауза была лишь продлена еще на 90 дней.

Ранее упоминалось, что на этой встрече также обсуждался вопрос вторичных санкций против РФ, которые могут ударить по Китаю. Чем США, вероятно, хотели бы надавить на Пекин - чтобы тот потребовал у Москвы согласиться на остановку огня.

Неслучайно, к слову, Трамп сократил сроки своего "ультиматума" Путину именно в преддверии американо-китайских переговоров. То есть, это был способ скорее надавить на КНР, а не на РФ.

Однако на вчерашних переговорах Китай по сути отверг требования США по отказу от российской нефти. Это подтвердил министр финансов США Бессент по итогам вчерашней встречи с китайцами. По словам Бессента, в ответ на предложение отказаться от российской и иранской нефти представители КНР сказали, что будут защищать свой энергетический суверенитет.

"Китай — суверенное государство с собственными энергетическими потребностями, и закупки нефти будут определяться внутренней политикой страны", — передал слова китайских чиновников Бессент.

По его словам, "китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим на него посягать, так что они предпочитают платить 100% пошлину". Также он пригрозил еще и 500-процентными пошлинами, которые ранее рассматривал Конгресс.

"Так что, я думаю, любой, кто покупает санкционную российскую нефть, должен быть готов к этому", - добавил Бессент.

США на переговорах также выразили недовольство из-за экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов, которые, по оценке Вашингтона, способствуют ведению войны против Украины.

Бессент заявил, что предупредил вице-премьера Хэ Лифэна о репутационных рисках для Китая в Европе: "Это серьезно подрывает их репутацию в глазах европейской общественности, поскольку воспринимается как содействие войне у границ Европы".

Китай пока переговоров не комментировал. Но, судя из слов Бессента, Пекин пока не идет на попятный по этому вопросу.

Такая реакция Пекина была одной из самых вероятных - поскольку Трамп уже один раз "сдал назад", когда Китай ввел в ответ на его пошлины свои собственные. И переговоры с Китаем идут крайне жесткие.

Впрочем, от Трампа, судя по его нынешней риторике, можно ждать новых попыток обложить Китай пошлинами "из-за России". Но в ответ Пекин может вновь предпринять те же меры, что уже предпринимал ранее после первого раунда торговой войны - ввести ответные аналогичные тарифы на американский импорт и сократить экспорт редкоземельных металлов, которые критически важны для американской промышленности. В прошлый раз Трамп, после этих мер, пошел на попятную и отменил тарифы. Как будет на этот раз - увидим.

Впрочем, Вашингтон атакует не только Китай. Трамп объявил, что с 1 августа вводит 25-процентные тарифы против Индии, обвинив ее в том числе в экономическом и военном сотрудничестве с РФ.

"Индия всегда покупала большинство своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем энергии в России вместе с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине – все это не хорошо!" - написал Трамп, пообещав "штраф" за торговлю с РФ (его размер он не указал).

Жесткая риторика Трампа в отношении Индии является косвенным свидетельством того, что с этой страной американцы пока не достигли соглашения о прекращении закупок российской нефти, одним из крупнейших покупателем которой она является. А потому и решили надавить дополнительно, показав серьезность ситуации.

При этом угрозы Трампа ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти вряд ли добьются главной цели, которую президент США декларирует - остановить войну в Украине. Об этом заявили опрошенные The New York Times эксперты.

Они отмечают, что ультиматум Трампа вряд ли изменит позицию Путина, поскольку он "начал миссию, которую считает исторической: вернуть Украину под контроль Кремля". Путин уверен в своём превосходстве на поле боя, а российская экономика пока способна выдерживать западные санкции.

Тем не менее Россия по-прежнему зависит от экспорта нефти и газа. Вторичные тарифы затронут Китай, Индию и Турцию и станут возможной эскалацией глобальной торговой войны Трампа. Это может вызвать резкий скачок мировых цен на нефть, которые Запад пытался сдерживать "потолком цен", хотя эта стратегия уже и так в значительной степени провалилась.

Детальнее вопрос того, введет ли Трамп антироссийские пошлины и чего добьется ими, мы анализировали здесь.

Зеленский и "ментальность бункера"

Сегодня правоохранительный комитет Рады утвердил президентский законопроект о возвращении полномочий НАБУ. Голосование в зале состоится завтра.

В то же время, пока остается вопрос, хватит ли на это голосов. Юлия Тимошенко сегодня ещё раз заявила, что "Батькивщина" не будет голосовать за президентский законопроект и призывает поддержать свой собственный - который предлагает, чтобы руководство НАБУ вместо "международных экспертов" избирали военные, имеющие статус героев Украины.

При этом скандальный закон об ограничении полномочий НАБУ был принят при поддержке "Батькивщины". Хватит ли голосов на отмену этого закона без них – вопрос открытый. Но о нем мы расскажем чуть ниже.

Тем временем, как мы уже писали вчера, к требованиям Запада добавилось, помимо "реанимации" НАБУ, еще и назначение руководителя другой важной структуры - Бюро экономической безопасности, о значении которого мы писали здесь.

Напомним, что Кабмин отказывается назначить главой этого бюро детектива НАБУ Цывинского, который победил на конкурсе за счет голосов "международных экспертов". Цывинский считается близким к грантовым кругам.

Назначить его уже прямо требует Евросоюз. А сегодня назначения Цывинского решили потребовать протестующие в защиту НАБУ. Сегодня в Киеве они снова собирают митинг у театра Франко. К требованию восстановить полномочия антикоррупционных органов добавилось назначение Цывинского.

Кроме того, участники обсуждают возможные сценарии завтрашнего голосования по законопроекту о возвращении прав антикоррупционным органам - опасаясь, что в него будут внесены правки, которыми оставят ограниченными полномочия НАБУ, либо растянут его принятие на долгий срок.

Также протестующие рассуждают о действиях в случае провала голосования.

"Плохой — провал голосования: депутаты не собираются в нужном количестве или голосуют против законопроекта. Радикализация протестов. Вероятность — разная по разным субъективным оценкам, зависит от вашего уровня пессимизма", — говорится в одном из сообщений.

Судя по всему, чтобы Зеленский не "слил" восстановление полномочий НАБУ и назначил "нужного человека" на БЭБ, продолжается кампания давления в западной прессе.

Financial Times в редакционной статье пишет, что попытка Зеленского лишить антикоррупционные органы полномочий "подорвала доверие к президенту внутри страны и за её пределами". Несмотря на то, что Зеленский "быстро осознал масштаб своей ошибки и отступил", "многие украинцы воспринимают этот эпизод как символ авторитарных наклонностей власти".

Издание снова повторяет, что истинной причиной атаки против НАБУ "стали антикоррупционные расследования в отношении фигур, близких к президенту". Сам факт этой атаки, по мнению FT, указывает на то, что "даже сторонники Киева называют нарастающей "ментальностью бункера"".

"По их мнению, руководство вышло за рамки необходимой военной консолидации власти и использует полномочия для подавления инакомыслия и ограничения альтернативных центров влияния", - говорится в статье.

"Зарубежные партнёры, в частности ЕС, возможно, были слишком терпимы к ослаблению системы сдержек и противовесов со стороны президентского окружения. Они должны занять более жёсткую позицию и ясно дать понять: несмотря на искреннее стремление ЕС принять Украину в свои ряды, для этого потребуется коренное изменение политической культуры правящего класса", - говорится в материале.

Одновременно в Украине продолжают намекать, что у НАБУ имеется масштабный компромат на президента и его предполагаемого "кошелька" Тимура Миндича.

Задержанный СБУ начальник детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов занимался прослушкой квартиры Миндича, где мог быть записан и Зеленский, сообщает "УП" со ссылкой на источники. Напомним, СБУ обвинила Магамедрасулова в том, что он ведет бизнес в России.

Подробнее о предполагаемом "деле Миндича" мы писали здесь.

Возвращаясь к вопросу о том, хватит ли голосов за законопроект о возвращении полномочий НАБУ.

В политкругах активно курсируют слухи, что Банковая постарается голосование сорвать или перенести дело в долгий ящик, даже несмотря на угрозы Европы прекратить в таком случае финансирование.



В то же время никаких видимых признаков подготовки к такому сценарию пока не наблюдается. Опрошенные "Страной" депутаты из "Слуги народа" говорят, что пока команда от Банковой и руководства фракции однозначна - закон о возвращении полномочий должен быть принят. Хотя, естественно, это еще не означает, что до момента голосования позиция не поменяется.

По данным "Страны", сейчас во власти существуют два подхода.

Первый транслирует условная "партия успокоения". Она доказывает, что ничего страшного в принципе не произошло и не произойдет. С проектом по урезанию полномочий НАБУ и САП произошла осечка, потому полномочия нужно вернуть, чтобы не злить Европу. И тогда все вернется на круги своя. Зеленский сохранит контроль над парламентом и в целом над ситуацией в стране. Европейцы снова его полюбят, перестанут выходить дискредитирующие статьи в западных СМИ, а в украинском обществе бурление быстро затихнет. Что касается уголовных дел НАБУ против ближайшего окружения Зеленского, то их можно будет разными путями, в том числе и через влияние на руководство НАБУ и САП, купировать (как это уже не раз бывало раньше). А затем, выждав время и добившись отвлечение внимания общества и Европы на другие проблемы (например, на то, что будет происходить после истечения срока 10-дневного ультиматума Трампа), вновь вернуться к теме взятия антикоррупционных структур под свой контроль.

По данным источников "Страны", именно эта позиция является сейчас в окружении Зеленского доминирующей.

"В первую очередь потому что она комфортна самому президенту", - говорит источник.

Однако существует и ровно обратное мнение. О том, что принятие законопроекта о возвращении полномочий НАБУ и САП приведет к обрушению всей вертикали власти Зеленского, а потому голосование за него нужно сорвать.

"Что будет происходить дальше, нетрудно спрогнозировать. Такой относительно управляемой ситуации с НАБУ и САП, как была раньше, для Офиса президента больше не будет. Уже в июне стало понятно, что они играют конкретно против Зеленского, из-за чего и потребовалось принимать закон об ограничении их полномочий. Если им вернут полномочия, то все резко ускорится - пойдут дела против ближайшего окружения Зеленского: Миндича, Ермака, Свириденко. Чернышов, который уже получил подозрение, в такой ситуации, вполне вероятно, пойдет на сделку со следствием и сдаст всех. Также может поступить и Шурма (экс-заместитель главы Офиса президента, который сейчас живет в Германии - Ред.), против которого также расследуется дело. И не только Шурма. Помимо негативного имиджевого эффекта для президента это будет иметь и практические последствия - он лишится контроля над парламентом. Контроль этот сейчас держится исключительно на страхе перед силовиками Зеленского и на вере в то, что за верность Банковая прикроет депутатов от неприятностей. Но после возврата полномочий антикоррупционным органам появится новый генератор страха для нардепов - НАБУ и САП. И плюс еще БЭБ, который также может выйти из-под контроля Офиса, если его директором назначат Цывинского. Депутаты увидят, что Зеленский даже своим близким людям не может гарантировать безопасность. И управляемость большинством Рады со стороны Банковой будет потеряна. Тем более что и СБУ с ГБР, если Зеленский сдаст назад, уже не будет беспрекословно выполнять его команды по политическому давлению. При том что возрастет влияние сил, которые сейчас действуют против Зеленского в связке с НАБУ и САП - Порошенко, грантовые круги. Они также начнут "отгрызать" у "слуг народа" отдельные депутатские группы. Деньги у Порошенко на это есть. По итогу президентская фракция распадется окончательно. Часть депутатов-мажоритарщиков из нее выйдут, и монобольшинство прекратит свое существование не только де-факто, но и де-юре. А без контроля над парламентом у Зеленского не будет контроля и над правительством. Далее президента будут подталкивать к увольнению Ермака и Свириденко. Возможно, против обоих НАБУ также дела возбудит. Увольнение руководителя Офиса и главы Кабмина с формированием нового правительства, которое будет подконтрольно новой конфигурации большинства в Раде, откроет путь к превращению Зеленского в номинального правителя, ничего не решающего в стране. Либо к его отставке, если он на эту роль не согласится. Если завтра будет проголосовано возвращение полномочий НАБУ, то такой сценарий развития событий более чем вероятен. И вопрос лишь в скорости его реализации - дни, недели или месяцы", - сказал "Стране" один из депутатов.

Еще одним негативным для Зеленского последствием недавних событий является то, что Европа впервые перешла к прямому на него давлению - угрожая остановкой финансирования. Ранее так давил только Трамп, при помощи угроз прекращения военной помощи добиваясь от Киева согласия на сырьевую сделку и на прекращение огня по линии фронта. Европа же до сих пор прощала Зеленскому все, что он делал во внутренней политике. Но после истории с НАБУ ситуация явно меняется.

"Если завтра будет результативное голосование за возврат полномочий НАБУ, то европейцы войдут во вкус, поняв, что могут использовать финансирование как прямой рычаг принуждения Зеленского к каким-то действиям. Уже появилось требование назначить руководителя БЭБ, хотя ранее в Европе вообще ничего не говорили по поводу того, что Кабмин отказался признавать итоги конкурса. Завтра Европа начнет требовать отставки Ермака и формирование нового правительства. Потом еще что-то. По итогу Зеленский просто потеряет контроль над ситуацией и все вопросы будут через его голову решаться с европейцами или с Вашингтоном. При этом я очень сильно сомневаюсь, что Европа выполнит свою угрозу остановить финансирование, если НАБУ не вернут полномочия", - говорит один из нардепов, который является сторонником ограничения полномочий антикоррупционных органов.

Отметим, что в западных СМИ в последние дни регулярно публикуются призывы к лидерам стран Европы более не "спускать" Зеленскому "отход от европейских норм".

Все эти моменты создают очень нервную атмосферу в президентской фракции. При этом большинство наших собеседников в парламенте прогнозируют, что голоса за возврат полномочий НАБУ будут. Хотя и неожиданностей они также не исключают - слишком большие ставки сейчас на кону для Зеленского и его ближайшего окружения.

"Сын Перуна" с "Ролексами"

Вчера Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила попытку убийства Сергея Филимонова - комбата "Волков да Винчи", подразделения, воюющего под Покровском.

Сам Филимонов - известный ранее как ультраправый активист "Сын Перуна" - проживает в Киеве в одном из новых ЖК. Это следует из сообщения собственно украинских органов, которые рассказали, как подозреваемый выслеживал Филимонова, сняв квартиру в том же жилом комплексе.

При этом Филимонов в последнее время зачастую попадал в новости как герой светской хроники.

В соцсетях уже давно обсуждают, что командир "Волков" часто бывает за границей и, не стесняясь, демонстрирует дорогие вещи. В частности часы Rolex.

В соцсетях у Филимонова, у его жены Валерии, а также у их знакомых немало фотографий, сделанных в Европе - от курортов Испании до Парижа и Лондона (где в последний раз комбат побывал совсем недавно - на боксерском поединке Усика против Дюбуа). Из Парижа есть относительно недавние фото на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с прогулками на вертолете.

В соцсетях обращают внимание на бренды, которые часто появляются на фото: Cartier, Loro Piana, Chanel, Rolex, Miu Miu, Zegna.

Кроме того, паблики пишут о покупке Филимоновым автомобиля Mercedes в 223-м кузове. Один из его соратников якобы приобрел Mercedes AMG GT.

Сам Филимонов особо эти претензии не опровергал. После очередных возмущений он записал видео, где утверждал, что его частые поездки за границу связаны со службой в батальоне “Волки Да Винчи” - где, по его утверждениям, всем дают отпуска и выпускают за границу.

При этом критики обвиняют Филимонова в том, что он берет деньги на роскошную жизнь из донатов, а также обложил "данью" бизнесменов и фермеров, которые хотели эвакуировать свое оборудование из районов боевых действий. Подтверждений этим обвинениям на данный момент нет.

Между тем. уже в разгар полномасштабной войны, до того, как возглавить "Волков да Винчи", Филимонов засветился на вечеринке днепровского колл-центра "Лягушка", что вызвало тогда большой резонанс.