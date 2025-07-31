Ночью РФ атаковала Киев ракетами и дронами. Обрушился подъезд многоэтажки, есть погибшие. Видео и фото
Ночью Россия нанесла удар ракетами и дронами по Киеву. В частности, в Святошинском районе столицы обрушился подъезд жилого дома, есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщают столичные власти.
По предварительным данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, после ночной атаки погибли шесть человек. В числе жертв - шестилетний мальчик.
Четверо погибли в Святошинском районе, где обвалился подъезд многоэтажки. Ещё двое - в Соломенском районе.
Всего в результате массированной атаки по Киеву пострадали несколько районов города.
Удары наносились дронами, а также баллистикой (взрывы на первых трех видео).
В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Предварительно туда попала ракета. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых зданиях, сообщает военная администрация.
В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах, горели автомобили, зафиксированы разрушения на объектах нежилой застройки.
В Голосеевском районе повреждены здания, включая школу и детский сад.
В Шевченковском районе взрывной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.
Кроме того, в результате ночного обстрела в Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов. На этом участке временно курсируют тепловозы, сообщает "Укрзализныця".
"Возможны незначительные отклонения в расписании поездов Kyiv City Express на участке от Святошина до станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.
Между тем на месте обрушения подъезда жилого дома в Святошинском районе столицы побывал корреспондент "Страны".
Спасательные работы продолжаются, работают несколько десятков человек и единиц техники.
На месте также мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, из-под завалов достали ещё одного пострадавшего, он жив.
В то же время обрушившейся части жилого дома на нижних этажах всё ещё остаются заблокированные люди. Сейчас спасатели пытаются достать их из-под завалов.
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