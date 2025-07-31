Ночью Россия нанесла удар ракетами и дронами по Киеву. В частности, в Святошинском районе столицы обрушился подъезд жилого дома, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщают столичные власти.

По предварительным данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, после ночной атаки погибли шесть человек. В числе жертв - шестилетний мальчик.

Четверо погибли в Святошинском районе, где обвалился подъезд многоэтажки. Ещё двое - в Соломенском районе.

Всего в результате массированной атаки по Киеву пострадали несколько районов города.

Удары наносились дронами, а также баллистикой (взрывы на первых трех видео).

В Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Предварительно туда попала ракета. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых зданиях, сообщает военная администрация.

В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах, горели автомобили, зафиксированы разрушения на объектах нежилой застройки.

В Голосеевском районе повреждены здания, включая школу и детский сад.

В Шевченковском районе взрывной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

Кроме того, в результате ночного обстрела в Киеве повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов. На этом участке временно курсируют тепловозы, сообщает "Укрзализныця".

"Возможны незначительные отклонения в расписании поездов Kyiv City Express на участке от Святошина до станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.

Между тем на месте обрушения подъезда жилого дома в Святошинском районе столицы побывал корреспондент "Страны".

Спасательные работы продолжаются, работают несколько десятков человек и единиц техники.

На месте также мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, из-под завалов достали ещё одного пострадавшего, он жив.

В то же время обрушившейся части жилого дома на нижних этажах всё ещё остаются заблокированные люди. Сейчас спасатели пытаются достать их из-под завалов.

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