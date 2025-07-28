Сегодня ночью Россия массированно атаковала Украину ракетами и БпЛА.

В Дарницком районе Киева пять человек пострадали в результате атаки РФ, среди них двухлетний ребенок, сообщает Нацполиция.

Ударной волной повреждены окна многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего пять человек получили осколочные ранения.

"Среди пострадавших двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших", - говорится в сообщении.

Повреждено несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.

Также Хмельницкая область была атакована РФ, сообщает глава ОВА Сергей Тюрин.

"Этой ночью Хмельнитчина была атакована вражескими летательными аппаратами. Есть ущерб. Детали впоследствии", - написал он.

Кроме того, взрывы звучали в Кропивницком. Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии, сообщает глава ОВА Андрей Райкович.

Война в Украине идет 1251-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2025 года в обновляемом онлайне.

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