Организатора "пьяных вечеринок" в Киеве Андрея Ярыну выпустили из-под стражи под залог в 272,5 тысяч гривен.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура в комментарию "Суспильному".

Более года назад блогера из Ивано-Франковска Андрея Ярыну, который вместе с подельниками устраивал вечеринки в Киеве, где снимал, как насиловал девушек, отправили под арест без права залога. И сейчас прокурор настаивал на продолжении меры пресечения, но Голосеевский районный суд удовлетворил ходатайство частично.

Обвиняемого обязали носить электронное средство контроля, не выезжать без разрешения суда из населенного пункта, где он проживает, не общаться со свидетелями и потерпевшими, а также сдать на хранение загранпаспорт.

Как мы сообщали, благодаря журналистке стало известно, что в феврале в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего насиловали их, снимали все на видео и выкладывали в интернет.



Организаторам "вечеринок" сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 301 УК Украины.

Одним из подозреваемых является Олег Захаров, который внес залог, чтобы выйти на свободу. По данным следствия, он снимал на видео издевательства над девушками, находящимися без сознания.

Другой организатор "пьяных" вечеринок Андрей Ярына заявил в суде, что 80% девушек сами приходили на эти вечеринки. После участия в них каждая третья девушка приходила еще.