Известный блогер из Днепра Анна Алхим (настоящая фамилия Алхимова) переезжает в Дубай.

Об этом она написала в серии постов в Телеграме.

"Завтра я уезжаю. Угадайте, куда. Правильно, в Дубай. Теперь мы будем жить там. Не знаю, хорошо это или плохо, время покажет. Теперь у меня будет новый Инстаграм, о жизни в Дубае. В Украину я не планирую возвращаться. Пока так", - сказано в публикациях.

Предположения подписчиков о том, что Алхим выгоняют из страны, она опровергла. По ее словам, главной причиной отъезда стали постоянные удары по Киеву.

"Никто меня не выгнал. После последнего прилета в "Республику" (жилой комплекс - Ред.), куда Вова (сын блогера - Ред.) ходит в школу, я выдохнула, что мы были не в Киеве. Потому что каждый день как лотерея мне надоел. Не будет обстрелов - я со слезами на глазах вернусь домой, потому что с такими же слезами я улетаю туда. Лучше Киева для меня места нет!" - написала Алхим.

Напомним, в войну Алхим стала известна тем, что ее обвинили в наведении ракет на больницу в ее родном городе Днепре.

В этом году против нее полиция открыла уголовное производство за разжигание национальной розни за то, что она закатила глаза, когда ей предложили спеть песню на украинском языке.