В Черкассах мужчина, которого ТЦК остановили для проверки военных документов, достал гранату и выдернул чеку.

Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.

Угрожая взрывом, он пытался взять в заложники сотрудника ТЦК.

"В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК", - говорится в сообщении.

С ним вели переговоры и в итоге задержали.

Местные телеграм-каналы публикуют видео мужчины, который достал гранату в Черкассах во время проверки ТЦК. В руке у него виден пистолет.

На видео он говорит, что у него "нет ни дома, ни женщины, ни семьи".

Накануне в Виннице возле местного стадиона, куда полиция свозила мобилизованных, произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК и СП.

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