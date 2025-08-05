В Черкассах мужчина во время проверки ТЦК достал гранату и выдернул чеку
В Черкассах мужчина, которого ТЦК остановили для проверки военных документов, достал гранату и выдернул чеку.
Об этом сообщает Черкасский областной ТЦК.
Угрожая взрывом, он пытался взять в заложники сотрудника ТЦК.
"В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК", - говорится в сообщении.
С ним вели переговоры и в итоге задержали.
Местные телеграм-каналы публикуют видео мужчины, который достал гранату в Черкассах во время проверки ТЦК. В руке у него виден пистолет.
На видео он говорит, что у него "нет ни дома, ни женщины, ни семьи".
Накануне в Виннице возле местного стадиона, куда полиция свозила мобилизованных, произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК и СП.
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