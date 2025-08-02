Полиция выясняет обстоятельства конфликта между работниками ТЦК и СП и гражданскими в Виннице, который произошел у одного из стадионов.

Сообщается, что военкомы обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение.

"В дальнейшем группа людей, в т.ч. представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, части из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К числу людей были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта", - говорится в сообщении.

На данный момент "полицейские проводят проверку и обеспечивают охрану общественного порядка у здания". Из последней цитаты следует, что люди еще не разошлись.

Также Винницкий ТЦК прокомментировал массовые беспорядки под стадионом "Локомотив".

Заявляется, что "туда была доставлена группа военнообязанных для прохождения медицинских осмотров и других процедур".

"Вечером возле этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение общественного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок", - заявили в ТЦК.

Напомним, что митинг против ТЦК произошел у местного стадиона, куда полиция свозила мобилизованных.

Местные СМИ пишут, что к часу ночи часть людей разошлась, но протест продолжался как минимум до четырех часов утра, на месте оставались несколько десятков человек. Из соседних домов им выносили чай и кофе.

Также опубликовано новое видео, как ломали ворота стадиона в разгар протестов вечером.

Ранее в одном из киевских ТЦК произошел бунт среди мобилизованных.

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