В Виннице гражданские украинцы штурмуют здание стадиона "Локомотив", куда местные военкомы опрометчиво свезли около военнообязанных. Вечером собравшиеся приступили к активным действиям и выбили ворота, пишет местный телеграмм-канал "Реальная Винница".

"Люди штурмуют здание стадиона "Локомотив" для освобождения мужчин от ТЦК. На место происшествия приехало более 10 автомобилей полиции", - говорится в сообщении.

В опубликованных материалах видно, как женщины и молодые парни не дают полицейским закрыть ворота, в ответ правоохранители применили перцовые баллончики, о чем говорит женщина за кадром.

Кроме того, в местных пабликах появилась информация о том, что начались первые задержания людей, которые штурмовали здание стадиона "Локомотив". Очевидцы сообщают, что мобилизованных вывозят с другой стороны здания.

По информации пабликов, утром на стадион "Локомотив" военкомы привезли около сотни мужчин, вероятно, для дальнейшего распределения в части. Ко второй половине дня перед въездом на объект собрались женщины и родственники мобилизованных, которые попытались прорваться на территорию, чтобы освободить мужчин. Сообщается, что им удалось выбить ворота.

Сейчас стадиону прибыли более десятка машин полиции. Правоохранители хватают женщин и тащат в автозаки. Они используют против нарушителей порядка перцовые баллончики. Кадры с места инцидента также публикуют местные телеграм-каналы.

Участники акции протеста против ТЦК в Виннице начали петь гимн Украины. Местные паблики сообщают, что полиция угрожает протестующим задержаниями за нарушение комендантского часа.

Ранее мы публиковали видео бунта мобилизованных в одном из киевских ТЦКСпецназ и полиция использовали дубинки для подавления.