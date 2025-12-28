За время войны в Украине, количество миллиардеров в России побило исторический рекорд.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на статистику журнала Forbes.

По их данным, в России сейчас проживает 140 миллиардеров, с совокупным состоянием в 580 миллиардов долларов. Это всего на три миллиарда меньше, чем рекорд поставленный за год до начала войны.

Издание пишет, что это произошло из-за жестких санкций, не дающих олигархам покинуть Россию даже если бы они этого захотели.

"Если кто-либо из них и рассматривал возможность бегства на Запад со своими миллиардами, то санкции сделали это невозможным. Запад сделал всё возможное, чтобы российские миллиардеры сплотились вокруг флага. Абсолютно не было никакого плана, никакой идеи, никакого ясного пути (у Запада при планировании санкций - Ред.) для того, чтобы кто-либо из них (из российских олигархов - Ред.) покинул страну. Активы были подвергнуты санкциям, счета заморожены, имущество конфисковано. Всё это фактически помогло Путину мобилизовать миллиардеров, их активы и деньги и использовать их для поддержки российской военной экономики", - говорит Александр Коляндр из Центра анализа европейской политики (CEPA).

Исход иностранных компаний после вторжения в Украину создал вакуум, быстро заполненный лояльными Кремлю бизнесменами, которым было позволено скупать высокодоходные активы по дешевке.

"Это создало новую армию влиятельных и активных лоялистов", - заявила Александра Прокопенко из Центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Ранее западные СМИ писали, что российские миллиардеры возвращают капиталы в РФ из-за опасений конфискации своих активов на Западе.

Напомним, страны Европейского Союза так и не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для выделения Украине "репарационного кредита".