Богатые россияне боятся конфискации активов на Западе и выводят деньги в Россию.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, богачи привыкают к мысли, что российским гражданам больше не рады на Западе.

Два российских миллиардера, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что теперь они могут вести бизнес только в России, в ней не нужно думать о конфискации активов.

Большинство миллиардеров, попавших под санкции, предпочли перевести активы домой, а их семьям предстоит строить новую жизнь в России.

Состояние богатейших людей РФ составляет около 350 миллиардов долларов.

Напомним, тем временем послы Евросоюза согласовали вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, закупка на эти деньги оружия "сделает Украину и всю Европу более безопасным местом".

В свою очередь ранее газета The Washington Post писала, что европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов. Они опасаются, что это отобьет желание у инвесторов доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России.