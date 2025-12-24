Российский рубль вошел по итогам года в топ-5 самых высоких по доходности активов после платины, серебра, палладия и золота.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что рубль укрепился на 45% с начала года и в настоящее время торгуется около 78 рублей за $1, показав наибольший рост среди основных валют мира.

Ключевым фактором укрепления стало резкое падение спроса на иностранную валюту в России на фоне международных санкций, в то время как жесткая монетарная политика повысила привлекательность рублевых активов.

Однако рост курса создает и проблемы для экономики: укрепление рубля уменьшает рублевую выручку нефтяных, газовых и прочих экспортеров, что, в том числе, негативно сказывается и на выполнении планов по доходам бюджета.

Ранее в Bloomberg писали, что с начала года российский рубль укрепился к доллару больше всех мировых валют.

Также сообщалось, что рубль укрепляется и стал самой успешной валютой на развивающихся рынках.

