Курс российского рубля к доллару укрепился почти до 80 рублей. Так сильно рубль не укреплялся с апреля 2023 года (ещё в конце прошлого года его курс падал до 110 за доллар).

Российские финансовые аналитики считают, что укрепление рубля (при том, что мировые цены на нефть остаются относительно низкими), связано в первую очередь с тем, что международные инвесторы заводят через Казахстан и другие страны деньги в РФ для покупки российских ценных бумаг (в частности, гособлигаций - ОФЗ) в ожидании снятия президентом США Дональдом Трампом санкций с России.

"Торговая идея классическая: берем в США доллары под 4%, меняем их на рубли, кладем рубли под 20% (покупаем длинные ОФЗ, например; а кто это их последнее время покупает, кстати). Получаем 16% годовых за вычетом стоимости перевода. Это огромные деньги", - пишет в своем телеграм-канале российский финансовый аналитик Алексей Антонов.

Об интересе инвесторов к российскому рынку пишет и The Financial Times.

"Инвесторы стремятся заработать на России, поскольку Трамп стремится к сближению", - отмечает издание.

"Инвесторы делают ставки на защищенные от санкций российские облигации и рубль, рассчитывая, что сближение Дональда Трампа с Владимиром Путиным приведет к притоку капитала в российскую экономику.

По словам инвесторов и трейдеров, хедж-фонды и брокеры изучают возможности торговли российскими активами, которых Запад избегает, но которые, по их мнению, могут резко вырасти, если президент США ослабит санкции в рамках сделки по прекращению огня. Хотя западным фондам по-прежнему сложно вкладываться напрямую в российские активы, некоторые из них охотятся за облигациями российских компаний, которые считались практически бесполезными после начала конфликта в 2022 году. Однако сейчас они, по внутренним оценкам некоторых инвесторов, стали дороже. "Определенно есть некоторый ажиотаж, преимущественно в сообществе хедж-фондов", - говорит аналитик по облигациям с фиксированным доходом инвестиционной компании Ninety OneРоджер Марк", - пишет The Financial Times.

Ранее Bloomberg писал, что Путин разрешил нескольким западным фондам торговать ценными бумагами России.