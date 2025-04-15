С начала года российский рубль продемонстрировал самый сильный рост к доллару среди мировых валют. Рубль обогнал даже номинированное в долларах золото.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По подсчетам агентства, с начала года рубль укрепился к доллару на внебиржевых торгах на 38%, тогда как наиболее популярный защитный актив - золото - подорожал за тот же период на 23%.

Для сравнения: шведская крона укрепилась к доллару на 14%, швейцарский франк — на 11%. На 12% подорожало серебро.

Отметим, что укрепление рубля происходит на фоне падения цен на нефть, что обычно приводит и к падению курса российской валюты (таким образом власти РФ поддерживают на запланированном уровне доходы бюджета - чтобы получать те же суммы в рублях за подешевевшие энергоносители).

Однако,на этот раз происходит ровно обратный процесс: цены на нефть снижаются, а рубль к доллару укрепляется.

Связано это с ожиданиями инвесторов скорого завершения войны в Украине и с ростом их интереса к российским активам (в частности, к гособлигациям). Рубль постоянно укрепляется после очередных позитивных заявлений участников переговоров и падает после заявлений негативных.

Впрочем, если цены на нефть продолжат длительное время оставаться на нынешнем низком уровне, или тем более упадут ещё ниже, а война при этом не закончится, то рано или поздно российским властям придется опускать курс рубля, чтобы сбалансировать бюджет.

Напомним, еще в феврале в Bloomberg писали, что рубль укрепляется и стал самой успешной валютой на развивающихся рынках.

О том, что значит падение цен на нефть для России и войны в Украине, мы подробно писали в отдельном материале.