Открывшиеся в понедельник, 7 апреля, азиатские рынки рекордно обвалились. В США также ждут падения рынков и наступления рецессии.

Как пишет Bloomberg, после тарифов президента США Дональда Трампа и ответных действий Китая индекс MSCI Asia Pacific упал на 7,1%, что стало худшим показателем с мирового кризиса 2008 года.

Еще сильнее рухнул тайваньский высокотехнологичный фондовый индекс - на 9,8%, что является самым высоким показателем за всю его историю. Индекс токийской биржи Nikkei 225 за первые 30 минут торгов упал на 8%. Индекс южнокорейского фондового рынка KOSPI снизился более чем на 5%.

Фондовый индекс Индии упал на 5,1%, что является самым высоким показателем с лета.

Ранее, в пятницу, снизились ключевые индексы США. Сегодня американские биржи откроются к вечеру по европейскому времени. Но газета The New York Times уже пишет, что Уолл-стрит готовится сегодня к новому падению рынков и "хаосу".

"Банкиры, руководители и трейдеры говорят, что у них возникли воспоминания о мировом финансовом кризисе 2007-2008 годов, который уничтожил ряд гигантов Уолл-стрит", - пишет издание.

Скорость падения рынка на прошлой неделе - на 10% всего за два дня - уступает только событиям после краха банка Lehman Brothers в 2008 году.

"Это определенно похоже на 2008 год", - сказал управляющий нью-йоркским хедж-фондом Electron Capital Ран Чжоу.

Также в США повысилась вероятность наступления рецессии.

Как сообщает Reuters, банк Goldman Sachs повысил вероятность рецессии в США с 35% до 45%. А платформа биржевых прогнозов Polymarket оценивает вероятность рецессии в США в этом году на уровне 63%. Причем этот показатель резко пошел в рост с 3 апреля - после объявления Трампа о новых тарифах. Накануне риск оценивался в 40%.

Между тем Трамп уже предупредил американцев о наступлении трудных времен. По его словам, в настоящее время происходит "экономическая революция", которая будет нелегкой, однако в конечном итоге США придут "к историческому результату".

Подробно о том, что означает введение пошлин президентом США, мы писали в отдельном материале.