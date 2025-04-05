Если тарифы, введённые президентом США Дональдом Трампом отправят экономику страны в рецессию, республиканцев ждёт "кровавая баня" на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в 2026 году.

Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз, пишет газета Financial Times.

Политик, представляющий в правительстве штат Техас, также предрёк "ужасную" судьбу экономике США, если в ответ на пошлины "против всех" разразится полномасштабная торговая война, и встречные тарифы против американских товаров останутся в силе в долгосрочной перспективе.

Издание отмечает, что Круз обычно поддерживает Трампа, и его слова "стали самым резким предупреждением от члена президентской партии" с момента объявления о "супер-пошлинах".

Напомним, в Euroactiv писали, что мировые пошлины Трампа могут положить конец гегемонии доллара США.

По мнению экспертов, американские тарифы, безусловно, плохая новость для Европы, но они "потенциально разрушительны" и для самих Штатов.

Как мы также сообщали, экс-член совета НБУ допускает, что Трамп может предложить покупку "входного билета" пострадавшим от повышения пошлин странам.