Президент США Дональд Трамп предупредил американцев о наступлении трудных времен. Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth.

По словам Трампа, в настоящее время происходит "экономическая революция", которая будет нелегкой, однако в конечном итоге США придут "к историческому результату".

Он отметил, что Китай пострадал от введённых пошлин гораздо сильнее, чем США.

"Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже близко не пострадали. Они и многие другие страны относились к нам плохо. Мы были тупым и беспомощным "местом для порки", но больше нет. Мы возвращаем рабочие места и бизнес, как никогда раньше. Уже более пяти триллионов долларов инвестиций и быстрый рост! Это экономическая революция и мы победим. Это будет нелегко, но конечный результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой", - написал Трамп.

Подробно о том, что означает введение пошлин президентом США мы писали в отдельном материале.

Напомним, вчера по всей территории США прокатилась волна протестов из-за политики Трампа.