Страны Европейского Союза не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для выделения Украине "репарационного кредита", но решили сами выделить ей кредит в размере 90 миллиард евро на 2026–2027 годы.

Об этом сообщил в Х председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы договорились. Утверждено решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Мы взяли на себя обязательства, мы их выполнили", – написал он.

Кредит будет выделен без использования замороженных российских активов, как планировалось изначально, а за счёт бюджета ЕС. То есть, как разъясняют СМИ, в ЕС выпустят облигации займа под гарантии бюджета сообщества. То есть европейцы займут деньги для финансирования Украины.

Этот займ переодолжат Украине, которая его вернёт, если Россия выплатит репарации. В противном случае кредит будет погашен средствами из общего бюджета ЕС. Причём Венгрия, Чехия и Словакия возвращать займ не будут, поскольку отказались участвовать в общеевропейском финансировании.

По итогам саммита Европейского совета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила эту информацию, сказав, что Киеву не придётся возвращать ЕС кредит в 90 миллиардов, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

"С одной стороны, заимствования будут осуществляться в рамках бюджета ЕС, а с другой – Украина должна будет возвращать кредиты только в том случае, если Россия выплатит репарации", – сказала фон дер Ляйен.

А Кошта по итогам саммита также отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.

Издание Euractiv пишет, что отказ стран ЕС использовать российские активы стал политическим ударом для фон дер Ляйен и канцлера ФРГ Фридриха Мерца - двух главных сторонников этой схемы.

После целого дня переговоров между Еврокомиссией и бельгийскими дипломатами решение о российских активах так и не приняли.

"Это было похоже на тонущий корабль вроде "Титаника", - прокомментировал происходящее бельгийский премьер Барт де Вевер.

При этом фон дер Ляйен и Мерц изо всех сил старались представить результат как успех. Например, Мерц заявил, что идею взять деньги для Украины внутри ЕС предложил он сам. Хотя ещё вчера он называл репарационный кредит "единственным вариантом" поддержки Украины.

Также Euractiv приводит подробности, как именно провалилась идея с активами РФ.

"Лидеры заперлись в комнате без мобильных телефонов, пытаясь достичь компромисса, приемлемого для де Вевера. Бельгийский лидер потребовал неограниченного распределения финансовых рисков между столицами стран ЕС, что вызвало яростное сопротивление со стороны многих столиц. После более чем четырёх часов переговоров стало ясно, что нет реального пути к соглашению о репарационном кредите в размере 210 миллиардов евро", - говорится в статье.

По словам двух дипломатов ЕС, ключевой момент наступил, когда президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану с просьбой отказаться от блокирования выпуска общего долгового обязательства. Орбан, координировавший свои действия с премьером Чехии Андреем Бабишем и президентом Словакии Робертом Фицо, согласился поддержать кредит на 90 миллиардов евро - но при условии, что ни одна из этих трёх стран не внесет финансового вклада.

В итоговом решении саммита все три страны исключены из выплат Украине по этому кредиту.

Европа может в будущем погасить долг по украинскому кредиту за счёт замороженных российских активов, заявил немецкий канцлер Мерц.

"Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, пока Россия не выплатит репарации Украине. Если Россия этого не сделает, мы — в полном соответствии с международным правом — используем замороженные российские активы для возврата кредита", - заявил Мерц, говоря о 90-миллиардном займе, который выделил Евросоюз.

Напомним, что против конфискации выступила Бельгия и ряд других стран. Поэтому, чтобы Мерц мог реализовать свою угрозу, ему потребуется переубедить противников "репарационного кредита" - что, как видим, пока сделать не удалось.

Вчера пресса уже сообщала, что лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины.

Между тем Владимир Зеленский обрисовал негативные последствия для Украины в случае срыва выделения кредита.