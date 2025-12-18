Лидеры Европейского Союза не смогли сегодня договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, в итоговом коммюнике, опубликованном сегодня вечером, этот вопрос отсутствует.

Документ начинается с раздела II, посвященного ситуации на Ближнем Востоке, тогда как глава I, где планировалось рассмотреть финансирование Украины на 2026-27 годы, пропущена.

Обсуждения вопроса выделения кредита Украине на саммите в Брюсселе продолжатся 19 декабря.

Напомним, Еврокомиссия и ряд европейских стран продвигают идею выдачи Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных в Бельгии активов российского Центробанка. Однако против этого выступает как сама Бельгия, так и ряд других европейских стран - Италия, Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, указав на возможные серьезные юридические последствия и риски для доверия к финансовой системе ЕС (подробнее об этом мы писали в отдельном материале).

Также, по данным СМИ, есть сомнения и у Австрии.

Кроме того, что важно, резко против выдачи Украине репарационного кредита выступают США, так как по мирному плану Трампа предусматривается другой механизм использования замороженных российских активов. Часть из них планируется направить на послевоенное восстановление Украины (через фонд, управляемый США), часть - на совместно российско-американские проекты.

Подробнее о последствиях возможной выдачи Киеву репарационного кредита за счет российских активов мы также писали в отдельном материале.