Накануне сегодняшнего саммита Европейского Союза, на котором будет решаться вопрос выделения Украины репарационного кредита в присутствии Владимира Зеленского, страны сообщества оказались "разделены на непримиримые лагеря".

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Источник заявил изданию, что вся суть саммита - убедить Бельгию отказаться от противодействия кредиту, даже если из-за этого встреча затянется до поздней ночи. Как отмечает газета, несмотря на недели уговоров, бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер "не сдвинулся с места".

"Менее чем за 24 часа до критического срока (до начала саммита - Ред.) бельгийский посол заявил коллегам во время закрытых переговоров, что "мы идём назад", - пишет Politico.

Некоторые страны, такие как Германия и Латвия, предложили принять решение об изъятии российских активов под этот кредит квалифицированным большинством, а не единогласно. Тогда для голосования нужно получить поддержку 15 стран ЕС из 27. Но Бельгия заявила, что в таком случае не отдаст российские активы.

"Бельгийские чиновники сказали Politico, что нет смысла пытаться отвергать их опасения, поскольку средства в депозитарии Euroclear просто не будут освобождены", - сообщает издание.

Альтернативой при провале репарационного кредита является план совместного долга, обеспеченный следующим семилетним бюджетом ЕС. Против этого выступают Венгрия и Словакия, которые придётся исключать из схемы, заявил европейский дипломат. Это значит, что в финансирование будут вовлечены 25, а не 27 стран стран ЕС.

Вчера СМИ писали, что Евросоюз хочет привязать кредит для Украины к жесткому принципу "покупай европейское".

Также пресса сообщает, что Украина находится на грани банкротства.