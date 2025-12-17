Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Европейского совета, которое пройдет 18-19 декабря в Брюсселе.

Об этом журналистам в среду сообщил европейский чиновник, передают украинские издания.

"Зеленский завтра лично посетит Европейский совет", - сказал европейский чиновник.

Ранее Зеленский планировал принять участие в саммите по видеосвязи.

Одним из ключевых вопросов саммита, как считается, станет выделение "репарационного займа" Украине за счет российских замороженных активов, против чего выступают семь стран Евросоюза.

Между тем за 24 часа до саммита Евросовета Бельгия заявила, что переговоры о репарационном кредите для Украины пошли вспять.

"Мы движемся назад", – заявил посол Бельгии в ЕС Питер Мурс своим коллегам во время закрытых переговоров.

О последствиях для Украины и Европы при выдаче репарационного кредита мы подробно писали в отдельном материале.

