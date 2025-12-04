Среди европейских стране не одна Бельгия считает недопустимым из-за серьезных рисков обеспечивать репарационный кредит Украине за счет замороженных российских активов.

Об этом говорится в статье Financial Times.

"Это безумие, и я не понимаю, как они думают, что им это сойдёт с рук. Неясно, примут ли его государства-члены. Прецедент, который вы создадите, может иметь далеко идущие последствия", - заявил изданию высокопоставленный представитель страны ЕС.

При этом даже союзники главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен полагают, что она испытывает пределы возможностей Европейского Союза. Критики уверены, что она нарушает законы блока.

Представленное вчера предложение о кредите основывается на полномочиях, предусмотренных для стихийных бедствий. Одним юридическим шагом Еврокомиссия предложила способ обойти любые угрозы вето со стороны Венгрии, а вместе с ним и принципа единогласного согласия по внешней политике.

"Это невероятно сложно по ряду юридических вопросов. Но это настолько важно, что, я думаю, они будут настаивать. Они это сделают, потому что это война", - сказал бывший генеральный директор Юридической службы Совета Евросоюза Жан-Клод Пирис.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил: "Если вы спросите меня, въезжаем ли мы прямиком в стену, то ответ да".

Дипломаты отметили, что такая дерзость является признаком того, что среди европейских столиц готовность продолжать финансировать Киев из национальной казны ослабевает, а альтернативные решения найти нелегко.

По словам чиновников, принятие предложения Еврокомиссии почти наверняка вызовет правовые проблемы: "Это, безусловно, будет оспорено в суде, и его вполне можно выиграть. Ситуация выглядит не очень хорошо, но других вариантов не осталось".

Напомним, Еврокомиссия представила свое предложение о выделении Украине репарационного кредита. Коллегия Еврокомиссии одобрила потенциальный кредит для Киева, что подразумевает экспроприацию замороженных российских активов.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что не верит в победу Украины и опасается в случае конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов аналогичных мер со стороны Москвы по отношению к бельгийским активам.