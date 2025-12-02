Ситуация оказалась на пределе из-за отказа Европейского центрального банка поддержать выплату репарационного кредита Украине.

Об этом написал в своем телеграм-канале председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Реально плохая новость об отказе Европейского центрального банка поддерживать выплату Украине репарационного кредита. Вы знаете, никогда не нагнетаю, но ситуация реально на грани. На этом фоне попытки сорвать бюджет политиканами выглядят особенно цинично", - сказано в публикации Гетманцева.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на нескольких чиновников написала о решении Европейского ценьтробанка. Теперь инсайд газеты официально подтвердили в Раде. По данным издания, в банке сочли, что предложение Еврокомиссии о репарационном кредите выходит за пределы его мандата.

Между тем по данным украинских СМИ "слуги народа" пока не могут согласовать утверждение государственного бюджета на 2026 год. Часть депутатов поддерживает проект бюджета, но некоторые выставляют "разные условия".