Стало известно, какие налоги власти Украины пообещали повысить Международному валютному фонду для получения нового кредита.

Об этом написало агентство Bloomberg во ссылкой на источники.

По информации источников, ради нового займа могут ввести налог на добавленную стоимость для физлиц-предпринимателей, которые декларируют более миллиона гривен годового дохода, а также отменить льготы на посылки, заказанные из-за границы. Сейчас посылки стоимостью до 150 евро освобождены от импортной пошлины.

Кроме того, согласно требованиям МВФ, Украина должна утвердить "сбалансированный бюджет на следующий год, усилить политику, поддерживающую фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, и укрепить систему управления и институциональный потенциал для обеспечения долгосрочного роста".

При этом соглашение с МВФ еще зависит от выделения "репарационного кредита" Евросоюзом, который в сообществе никак не могут утвердить из-за сопротивления Бельгии и некоторых других стран.

Также отметим, что в случае утверждения этого кредита МВФ его не хватит даже для покрытия ближайших выплат Украиной по ранее предоставленным фондом займам.