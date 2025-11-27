Анонсированной вчера новой 4-летней кредитной программы с МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility, EFF) общим объемом $8,1 млрд не хватит для полного покрытия ближайших выплат Украиной по ранее предоставленным займам Международного валютного фонда.

Об этом свидетельствует последний официальный график МВФ на 1 октября 2025 года, который проанализировала "Страна".

Отметим, что кредитная программа еще не утверждена, и для этого потребуется выполнить ряд непростых требований, о которых мы уже писали.

Совокупно Украине предстоит выплатить Международному валютному фонду 6,19 млрд СПЗ:

ноябрь-декабрь 2025 года - 330,2 млн СПЗ;

2026 год - 2 млрд СПЗ;

2027 год - 1,3 млрд СПЗ;

2028 год - 992,9 млн СПЗ;

2029 год - 1,6 млрд СПЗ.

В пересчете с валюты МВФ СПЗ (спецправ заимствования) в доллар отдать придется минимум $8,4 млрд, то есть больше $8,1 млрд, о получении которых наша страна сейчас договаривается с этим кредитором на 4 года.

Минимум потому, что график выплат Украины сведен на начало октября без учета новой кредитной программы EFF, которая окончательно не утверждена советом директоров МВФ, а только рассмотрена на уровне персонала. Когда к текущим выплатам начнут добавлять новые кредитные транши из вышеупомянутых $8,1 млрд, то размер регулярных платежей еще сильнее возрастет.

В этом контексте очевидно, что украинские власти хотят получить новую кредитную программу не для текущего финансирования страны, а под обслуживание госдолга. Грубо говоря, чтобы не допустить дефолта по кредитным выплатам МВФ.