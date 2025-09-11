Международный валютный фонд считает, что Украина недооценивает свои потребности во внешнем финансировании в ближайшие два года. Её потребности на 20 миллиардов долларов больше, чем считают в Киеве.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, разногласия по этому поводу возникло в ходе переговоров в Киеве на прошлой неделе. Их важно устранить до того, как Фонд рассмотрит запрос Киева на новую кредитную программу.

Власти Украины прогнозируют, что им потребуется до 37,5 миллиардов долларов в 2026 и 2027 годах, тогда как в МВФ оценивают общую сумму на 10–20 миллиардов долларов больше.

В статье говорится, что МВФ и украинское правительство "обеспокоены некоторыми категориями расходов, в том числе проверкой выплат солдатам, поскольку многие из них могут не иметь права на максимальные выплаты".

Правительство Украины же стоит перед "сложной задачей поиска баланса", так как военные расходы являются одной из основных статей бюджета, которые необходимо сохранить в период войны, и их чрезвычайно сложно спрогнозировать. При этом отмечается, что в Украине не хотят увеличивать налоговое бремя для населения, несмотря на рекомендации МВФ.

В то же время Фонд планирует оказать давление на украинское правительство, чтобы сократить объём теневой экономики, который, по оценкам Кабинета министров, превышает 30% ВВП.

Ожидается, что стороны согласуют итоговую сумму на следующей неделе, после чего обратятся к союзникам, чтобы обсудить пути получения дополнительного финансирования.

Напомним, недавно глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств для финансирования Украины". По ее словам, Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию российских активов.

Ранее сообщалось, что в текущем году Европа выплатила Украине более 10 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов.