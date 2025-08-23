Европа в этом году выплатила Украине более 10 миллиардов евро процентов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Заявляется, что деньги поступали почти каждый месяц: €3 млрд в январе, €1 млрд в марте, €3,1 млрд в апреле и по €1 млрд в мае, июне и июле.

Вчера, 22 августа, был объявлен еще один транш - €1 млрд. Он вошел в пакет помощи на €4,05 млрд, приуроченный к 34-й годовщине независимости Украины, которую будут отмечать завтра, 24 августа.

Средства от прибыли, получаемой с заблокированных российских активов, Украине перечисляют через программу макрофинансовой помощи (MFA) в рамках кредита от G7, который погашается получаемой от активов прибылью.

В начале августа в Еврокомиссии заявляли, что Евросоюз предоставит Украине 1,6 млрд евро из доходов от российских замороженных активов.

Также мы писали о том, что Япония передаст Украине 3 миллиарда долларов за счет замороженных российских активов. Заявлялось, что полученные средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.