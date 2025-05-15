Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о рисках, которые несет для европейского финансового рынка потенциальное решение о конфискации замороженных российских активов.

Об этом он сказал в интервью газете Die Zeit.

"Возможность изъятия российских активов в настоящее время прорабатывается. Если появится возможность использовать эти средства на прочной правовой основе, мы сделаем это. Однако мы должны осознавать риски, которые такой шаг может повлечь за собой для европейского финансового рынка", – отметил Мерц.

Издание отмечает, что европейские лидеры хотят использовать эти средства для восстановления Украины, однако до сих пор не достигли соглашения о том, как обойти возможные юридические споры и не создать опасного прецедента в международной практике.

Некоторые западные официальные лица, в том числе в Германии и Европейском центральном банке, проявляют осторожность в вопросе прямой конфискации суверенных резервов, предупреждая, что такой шаг может столкнуться с правовыми трудностями и подорвать статус евро как резервной валюты, говорится в публикации.

Зимой СМИ писали, что страны Евросоюза с самыми сильными экономиками выступают против конфискации активов РФ.

Также сообщалось, что Дональд Трамп не поддержал идею конфискации замороженных активов РФ для закупки американского оружия.