Евросоюз предоставит Украине 1,6 млрд евро из доходов от российских замороженных активов.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Там сказано, что Евросоюз получил избыточные доходы от замороженных активов Центрального банка России, которые станут третьим переводом от ЕС.

По данным Еврокомиссии, 90% первых двух траншей предоставлялись в поддержку Украины через "Европейский фонд мира", а 10% – через Ukraine Facility.

Однако, начиная с третьего транша, 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной, а 5% – через "фонд мира".

Ранее сообщалось, что Евросоюз одобрил выделение грантов и кредитов Украине на более чем 3 миллиарда евро.

Также мы писали, что Япония передаст Украине 3 миллиарда долларов за счет замороженных российских активов. Заявлялось, что полученные средства будут направлены на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины.

