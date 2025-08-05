Районный суд Вены разрешил НАК "Нафтогаз Украины" взыскать с России активы на 120 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С аукциона будут проданы более 20 объектов недвижимости РФ в Австрии. Общая стоимость этих активов превышает 120 миллионов евро. Москва еще имеет право на апелляцию.

Общая сумма претензий "Нафтогаза" к РФ за захваченные объекты в Крыму, удовлетворенная судом в Гааге, - 5 млрд долларов.

"Очередной практический шаг на пути к взысканию с россии более $5 млрд за незаконно захваченные активы Группы Нафтогаз в Крыму. Аналогичные действия продолжаются и в других юрисдикциях. Россия заплатит за все. Рано или поздно. Обязательно!", – отметил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нефтегаз Украины".

Напомним, в октябре 2016 года "Нафтогаз" начал арбитражное производство против России, требуя компенсацию за незаконный захват Москвой имущества Группы с нарушением двустороннего договора о защите инвестиций между Украиной и Россией.

Ранее "Нафтогаз" выиграл Международный стокгольмский арбитраж против российского "Газпрома" на 1,37 млрд долларов.