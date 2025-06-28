По делу больше миллиарда. "Нафтогаз" сообщил о победе в международном арбитраже против российского "Газпрома"
Украинский "Нафтогаз" выиграл Международный стокгольмский арбитраж против российского "Газпрома" на 1,37 млрд долларов.
Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
По его словам, с мая 2022 года "Газпром" нарушил свои контрактные обязательства по принципу take or pay, прекратив оплаты.
В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который "Газпром" пытался заблокировать через российские суды.
"Теперь есть окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону "Нафтогаза"... Следующий этап – обеспечить исполнение решения. Над этим и будем работать. Шаг за шагом", – заявил Корецкий.
Позже стало известно, что "Нафтогаз" направил платежное требование к "Газпрому" на $1,37 млрд и предупредил, что в случае отказа "приступит к реализации стратегии принудительного взыскания активов российской компании".
Эта сумма включает в себя "основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных "Нафтогазом", говорится в сообщении НАК.
"Газпром" уже заявил, что не признает этот долг и выплачивать его не будет.
Ранее мы писали, что за июнь Украина импортировала сотни миллионов кубометров российского газа.
Между тем цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года, в том числе из-за необходимости закачать большие объемы в короткий срок.