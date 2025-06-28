Украинский "Нафтогаз" выиграл Международный стокгольмский арбитраж против российского "Газпрома" на 1,37 млрд долларов.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, с мая 2022 года "Газпром" нарушил свои контрактные обязательства по принципу take or pay, прекратив оплаты.

В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который "Газпром" пытался заблокировать через российские суды.

"Теперь есть окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону "Нафтогаза"... Следующий этап – обеспечить исполнение решения. Над этим и будем работать. Шаг за шагом", – заявил Корецкий.

Позже стало известно, что "Нафтогаз" направил платежное требование к "Газпрому" на $1,37 млрд и предупредил, что в случае отказа "приступит к реализации стратегии принудительного взыскания активов российской компании".

Эта сумма включает в себя "основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции и компенсацию всех юридических расходов, понесенных "Нафтогазом", говорится в сообщении НАК.

"Газпром" уже заявил, что не признает этот долг и выплачивать его не будет.

Ранее мы писали, что за июнь Украина импортировала сотни миллионов кубометров российского газа.

Между тем цены на природный газ в Украине выросли до максимума за 2,5 года, в том числе из-за необходимости закачать большие объемы в короткий срок.