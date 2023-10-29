Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов в интервью "Радио Свобода".

"Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится – транзит остановится", – заявил он.

Причина того, что это не делается сейчас - нужда в газе у европейских стран накануне зимы.

"Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям. И на сегодняшний день они нуждаются в этом объеме", – сказал Чернышев.

Украина имеет основания досрочно разорвать контракт с Россией, поскольку "Газпром" оплатил "не более 70 процентов" от того, что должен. От Европы пока не было сигналов о необходимости продления транзита после 2024 года.

"Давайте не забегать вперед. У меня лично были переговоры в Европейском союзе, в Еврокомиссии с соответствующими руководителями по этому поводу, и мы не чувствуем каких-либо сигналов в "Нафтогаз" или в Украину относительно продолжения этого транзита", – отметил Чернышев.

Ранее мы сообщали, что Украина не будет вести переговоры с Россией о продлении контракта на транзит газа.

Также мы писали, что общие запасы газа в Евросоюзе впервые в истории превысили 98%, но темпы закачки упали из-за похолодания.