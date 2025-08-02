Украина не использует собственные доходы бюджета на невоенные нужды, а все поступления от налогов направляются исключительно на оборону.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире "Вечір.LIVE".

То же, что тратится на гражданский сектор "мы получаем на условиях льготных кредитов", отметил он.

"И за счет этих денег мы финансируем невоенные расходы все - это и социальная сфера, и помощь бизнесу, и содержание государственного аппарата, и зарплаты", - сказал он.

При этом, несмотря на "льготные кредиты", уровень бедности за время войны только по официальным данным вырос почти на 40%.

По данным заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, в Украине 8,8 миллиона человек проживают за чертой бедности. Фактический прожиточный минимум в Украине должен быть в два раза выше установленного законом.

Война в Украине идет 1256-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

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