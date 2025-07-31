Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект № 13573 о закрытии дыры в государственном бюджете-2025, из-за которой не хватало средств на армию. За проголосовали 332 народных депутата.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция заседания парламента в Ютубе.

Проект представило руководство Рады взамен аналогичного проекта №13439-3, принятого в первом чтении.

Для покрытия дополнительных расходов проект подразумевает увеличение доходов бюджета на 147,5 миллиарда гривен и финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям на 250 миллиардов гривен за счет увеличения внутренних заимствований на 184,9 миллиарда гривен с одновременным уменьшением объема платежей по погашению долга на 65,1 миллиардов гривен.

Как следует из документа, на сектор обороны выделят дополнительно 412,3 миллиардов гривен. При этом из них 115 миллиардов пойдут на зарплаты военным, 216 миллиардов - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов, остальные – на другие нужды войска.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что из документа убрали норму об изъятии 8 миллиардов гривен из бюджета Киева - вместо этого найдены другие источники финансирования.

На днях министр обороны Денис Шмыгаль говорил, что Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть дефицит закупок оружия в текущем году. Он выразил надежду, что эти деньги Киеву дадут зарубежные партнеры.

Напомним, сегодня в Верховной Раде также приняли президентский законопроект №13533 о восстановлении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).