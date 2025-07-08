В Украине 8,8 миллионов человек проживают за чертой бедности.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"Этот вопрос очень сложный, он многослойный. Очевидно, что уровень бедности в нашей стране такой, с которым трудно мириться, и существенно превышает показатели по другим странам, на которых нам бы хотелось равняться", – сказала чиновница.

Также Марчак заявила, что фактический прожиточный минимум в Украине должен быть в два раза выше установленного законом.

"Сегодня законом установлены многие размеры прожиточных минимумов, но они достаточно сильно отличаются от фактического прожиточного уровня, который мы видим в соответствии с нашими расчетами", – сказала она.

Напомним, сейчас прожиточный минимум в Украине составляет 3028 грн.

Ранее в Раде говорили, что прожиточный минимум в бюджете является "абстрактной категорией", поскольку на эти деньги невозможно прожить. При этом власти осознают необходимость его повышения, однако на это нет средств.

Также Центр экономической стратегии сообщал, что бедность в Украине за месяц выросла до 25,2%, - то есть каждый четвертый украинец экономит на еде.