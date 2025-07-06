По официальным расчётам, подростку в Украине полагается одна зимняя куртка на три года, и одна демисезонная - тоже на три. А женщине - два платья или костюма на семь лет.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире "Новости.Live", обсуждая нормы прожиточного минимума в Украине.

По его словам, сам прожиточный минимум в бюджете составляет около 2 900 гривен, что является "абстрактной категорией", поскольку на эти деньги невозможно прожить.

"Даже на фактический прожиточный минимум, который выше в 3,5 раза, прожить нельзя. Это что-то из воображения чиновника", - отметил Гетманцев.

При этом он подчеркнул, что власти осознают необходимость повышения прожиточного минимума, но "мы понимаем, что на это просто нет денег".

Ранее Гетманцев говорил, что после завершения войны военный сбор не отменят, но снизят.

Также мы писали, что Гетманцев внес в Раду законопроекты о налогообложении посылок.

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