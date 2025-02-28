Продукты за минувший год подорожали на 20,6%, энергетика (свет, газ и пар) - на 53%. Об этом сообщает глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Цены на лекарства выросли на 35,9%.

В ближайшие два месяца годовая промышленная инфляция продолжит ускоряться до 40%, обусловливая давление на потребительские цены (прямо из-за стоимости сырья, влияющего на цены на продукты питания, лекарства и др., и косвенно из-за стоимости оплаты труда и энергоресурсов, которые закладываются в себестоимость), отмечает Гетманцев.

"Продолжающаяся третий год полномасштабная война объективно сама по себе превращается постоянный проинфляционный фактор", - пишет глава налогового комитета.

По его словам, сейчас ситуация контролируемая полностью закрытая потребность в бюджетном финансировании на 2025 год и часть следующего года, достаточно международных резервов для поддержания стабильности обменного курса.

Напомним, в Украине стремительно ускорилась инфляция, обогнав прогнозы. В конце прошлого года быстро дорожали все потребительские товары и услуги: продукты, одежда и обувь, финансовые услуги, мобильная связь, образование, культура и отдых, отдых в ресторанах и гостиницах, средства личного ухода, горючее, алкоголь и табак, фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование.