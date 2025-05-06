После окончания войны власти не будут отменять военный сбор, но снизят его до полутора процентов.

Об этом написал в своем телеграм-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, ставка военного сбора автоматически снизится с 5% до 1,5% после прекращения военного положения, так как это прописано в законе.

Он добавил, что после отмены военного положения некоторые налоги снизят на две трети.

Также депутат пообещал, что другие налоги при этом созыве Верховной Рады поднимать больше не будут.

"Я не вижу каких-либо оснований для этого при этой каденции Верховной Рады", - ответил нардеп на соответствующий вопрос журналистов.

Наконец, он прокомментировал появившуюся вчера новость о том, что МВФ рекомендовал Украине в следующем году повысить НДС и увеличить налоги для более обеспеченных с помощью прогрессивной шкалы.

В своем канале Гетманцев заверил, что об этом "речь не шла и не идет".

"А если говорить о будущем, то я советовал бы коллегам из правительства (кто бы в нем ни был) для начала исчерпать ресурс детенизации (в том числе проведя реформу таможни и БЭБ), сократить собственные неэффективные расходы (вроде совершенно не действенного кешбэка), воспользоваться резервом от дополнительного размещения ОВГЗ, а затем задумываться или нет над ставками НДС", - написал Гетманцев.

Между тем в Украине хотят ввести новые налоги. Так, власти хотят обложить налогами криптовалюту.

Также Кабмин одобрил законопроект о налогообложении товаров на OLX, Rozetka и других маркетплейсах.