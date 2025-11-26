В качестве условия нового кредита Украине Международный валютный фонд (МВФ) потребовал ужесточения сбора налогов.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Сообщается, что украинские власти обязались "активизировать усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и расширению налоговой базы, в том числе за счёт налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек при импорте потребительских товаров и отмены освобождений от регистрации плательщиков НДС".

Также МВФ сообщил о договорённости по мерам, направленным на снижение масштабов теневой экономики - в частности, по "устранению пробелов в трудовом кодексе".

По словам нардепа Ярослава Железняка, на практике это означает, что МВФ требует ввести "налог на OLX", пересмотреть льготы на посылки из-за рубежа (то есть уменьшить сумму, ниже которой посылки не облагаются налогом), изменить критерии, когда ФЛП должны платить НДС, а также "изменить критерии признаков трудовых отношений".

Также в пресс-релизе МВФ говорится, что Киеву в следующие четыре года потребуется $136,5 млрд для покрытия дефицита бюджета.

Напомним, Международный валютный фонд и украинские власти договорились на уровне персонала о новой кредитной программе общим объемом 8,1 млрд долларов.

