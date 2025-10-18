Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на девальвации гривны перед началом переговоров о новом кредите.

Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению фонда, ослабление курса помогло бы улучшить финансовое положение Украины за счет роста бюджетных поступлений в национальной валюте.

Однако в украинском Национальном банке считают, что этот шаг может привести к росту инфляции и вызвать недовольство населения.

При этом Украина уже получила большую часть из 15,6 млрд долларов по действующей программе МВФ, подписанной в 2023 году. В настоящее же время обсуждается новый кредит объемом около 8 млрд долларов.

Ранее мы писали о том, что в текущем году Украине не хватает без малого девяти миллиардов долларов внешнего финансирования.

В то же время МВФ считает, что Украина недооценивает свои потребности во внешнем финансировании в ближайшие два года. Её потребности на 20 миллиардов долларов больше, чем считают в Киеве.

Подробнее о том, где Украина возьмет средства на войну, мы писали в отдельном материале.

