Украине в текущем году не хватает без малого девяти миллиардов долларов внешнего финансирования.

Такой показатель привел министр финансов Сергей Марченко в Копенгагене, где он провел несколько двусторонних встреч с министрами финансов и экономики стран G7 и ЕС, представителями Еврокомиссии и МВФ. Его словам приводит сайт возглавляемого им ведомства.

Чиновник отметил, что в 2025 году было привлечено более 30,6 миллиардов долларов внешнего финансирования, тогда как потребность на текущий год составляет 39,3 миллиардов долларов.

Чтобы покрыть дефицит средств, Украина предложила МВФ открыть до конца года новую программу сотрудничества. Также Марченко обсудил варианты дополнительной финансовой поддержки Украины, в частности возможность предоставления репарационного кредита под гарантии замороженных российских активов.

По его словам, всего за последние три с половиной года Украина получила более 145 миллиардов долларов международной финансовой помощи, что позволило правительству гарантировать все необходимые социальные расходы.

Недавно мы сообщали, что в бюджете Украины на 2026 год не хватает 10 миллиардов долларов.

Подробнее о том, где Украина возьмет средства на войну, мы писали в отдельном материале.