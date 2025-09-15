Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что оборонный бюджет Украины на следующий год должен составлять не менее 120 млрд долларов и быть сопоставимым с российским военным бюджетом, который на текущий период утверждён как раз в таком размере (каким будет бюджет РФ-2026, пока неизвестно).

С учётом того, что сейчас расходы Украины на войну, включая недавнее увеличение, составляют около 60 млрд долларов, предполагается их двукратный рост.

Однако на самом деле ситуация иная: реальный военный бюджет Украины составляет не 60 млрд долларов, а 60 млрд долларов плюс безвозмездная военная помощь западных союзников. Военная помощь США и Европы в 2024 году составила 50 млрд долларов. В этом году, как заявляют в НАТО, ожидается сопоставимая сумма.

Таким образом, общий военный бюджет Украины составляет около 110 млрд долларов и уже сопоставим с российским. К тому же до конца года финансирование может быть увеличено ещё на 300 млрд гривен.

Однако уже сегодня в вопросах финансирования войны Киев столкнулся с двумя проблемами, которые в следующем году грозят серьёзно усугубиться.

Во-первых, главным оружием на поле боя окончательно стали дроны. В первую очередь, FPV-дроны, в поставках которых Запад Украине почти ничем помочь не может, так как их собирают во всем мире преимущественно из китайских деталей. А Пекин точно ничего не будет передавать Киеву бесплатно. Соответственно рост производства дронов в Украине требует увеличения местного военного бюджета страны, чтобы закупать больше китайских комплектующих. В немалой степени из-за этого и приходится в течение года пересматривать расходы в сторону увеличения. В следующем году беспилотников понадобится ещё больше, так как РФ тоже наращивает своё производство. То есть бюджет Украины должен быть увеличен значительно. Поэтому президент Владимир Зеленский в последнее время постоянно требует от западных партнёров средства на финансирование производства дронов и ракет.

Но с западным финансированием как раз и связана вторая проблема Киева.

В прошлые годы Украина получала безвозмездную военную помощь как от США, так и от Европы. В этом году эта тенденция сохранилась, но только за счёт пакетов американской помощи, утверждённых ещё при Джо Байдене. Президент Дональд Трамп уже заявил, что передавать бесплатно оружие Украине больше не будет. Для нужд ВСУ у США вооружения могут закупать другие страны НАТО, то есть европейцы. Поэтому последние на следующий год должны предусмотреть кратное увеличение поддержки Киева за свой счёт, чтоб обеспечить военные потребности Украины. Способны ли европейцы к такому рывку, пока неизвестно, учитывая нарастающие экономические проблемы в ЕС и в Великобритании. Хотя поиск вариантов идёт. Например, предлагается использовать замороженные российские активы. Но окончательных решений на этот счёт пока нет.

Это уже порождает тревогу на Банковой, где называют разные суммы бюджетной недостачи на 2026 год: в 10 млрд долларов и больше.

При этом внутренних резервов для увеличения налоговых поступлений не так уж и много, учитывая, что российская армия постепенно наступает и всё новые города переходят полосу "мёртвой зоны", где всё уничтожается дронами и нормальная жизнедеятельность населения, в том числе экономическая активность, невозможна. Тем более что дальность ударов БпЛА постоянно наращивается и, соответственно, ширина "полосы смерти" тоже увеличивается.

Вместе с тем в руках украинских властей всегда остаётся инструмент пополнения бюджета в виде девальвации, чтобы поступающая западная помощь конвертировалась в большее количество гривны. И если Европа не сможет обеспечить необходимые объёмы помощи, то курс гривны вполне могут опустить до уровня, при котором бюджет станет сбалансированным.

Но тут вопрос в размере дефицита. Если он окажется настолько большим, то девальвация его не покроет, так как бесконечно курс гривны опускать не получится из-за сильной зависимости Украины от импорта.