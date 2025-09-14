В 2026 году потребности Украины на военные цели составят 120 миллиардов долларов. Другими словами - 172 миллиона доллара в день.

Такую информацию публикует N-tv, со ссылкой на заявления министра обороны Дениса Шмыгаля и главы бюджетного комитета Роксоланы Пидласы.

По их словам, такая сумма необходима из-за увеличивающихся военных расходов России.

В связи с этим, представители украинского правительства отмечают, что оборонный бюджет Украины должен быть удвоен.

Ранее мы писали, что Международный валютный фонд считает недооценивание Украиной своих потребностей во внешнем финансировании в ближайшие два года. Её потребности на 20 миллиардов долларов больше, чем считают в Киеве.

Напомним, недавно глава евродипломатии Кая Каллас признала, что страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств для финансирования Украины". По ее словам, Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию российских активов.

Война в Украине идет 1299-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы писали, что Борис Джонсон посетил Одессу. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп завлял, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ проходят крупнейшие учения "Запад-2025".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.