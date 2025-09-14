В воскресенье, 14 сентября, в Украине идет 1299-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10:38 Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов подтвердил, что военные планируют ухудшать мобильную связь в отдельных регионах во время атаки "Шахедов".

При этом он заявил, что полного отключения не будет. Речь идет об ограничениях качества связи на отдельных территориях для того, чтобы модемы, которые россияне используют в своих аппаратах, не получали доступ к интернету.

10:06 Румынские истребители F-16 поднялись на перехват российского беспилотника, однако сбивать его не стали, заявил министр обороны страны.

По его словам, дрон развернулся и вернулся на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что беспилотник углубился в территорию Румынии на десять километров.

8:04 В Ленинградской области атакован Киришский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом заявил глава Сил беспилотных систем "Мадяр".

По данным местных властей, силы ПВО сбили три беспилотника вблизи города Кириши, их обломки упали на территорию предприятия. На заводе возник пожар, который, как утверждается, быстро ликвидировали.