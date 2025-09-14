Вооружённые силы Украины теряют технологическое преимущество в войне с Россией.

Об этом заявил командир Третьего штурмового корпуса Андрей Билецкий в ходе выступления на конференции.

"В 2022-2024 годах Украина доминировала в инновациях: первой создала общую систему беспилотного наблюдения, тяжёлый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу БПЛА-перехватчиков, интегрированных с радарами. Всё это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году Россия, которая шла по нашим следам, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает красть наши технологические решения и развивать их", – заявил офицер.

По его словам, именно поэтому Украине нужна стратегия военно-промышленного развития технологий, чтобы удержать преимущество и ответить на вызовы, с которыми сталкиваются ВСУ.

Ранее газета The New York Times писала, что Россия увеличила производство дронов в девять раз.

Также, по информации издания Politico, РФ сохраняет военное преимущество в ракетах для воздушных ударов.