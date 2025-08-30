Ракета "Фламинго", которую недавно показала Украина, "кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой".

Об этом пишет британский журнал The Economist.

"Ходят слухи о якобы близости (компании-производителя Fire Point - Ред.) к президентскому офису, неконкурентном финансировании и о том, является ли ракета вообще украинской. Компания все это отрицает", - сообщает издание.

У конкурентов есть сомнения в реальных характеристиках "Фламинго".

"Ракета громоздкая и круто набирает высоту при запуске, что делает ее более заметной для радаров противника, поэтому предполагается, что большой процент из них будет замечен и перехвачен. На полной дальности полета у российского истребителя достаточно времени, чтобы сделать перерыв на перекур", — приводится мнение одного из конкурентов.

Издание, вслед за многими обозревателями, отмечает, что внешне ракета идентична британо-эмиратской "FP5", представленной на выставке в ОАЭ феврале.

"Неясно, как именно Fire Point связана с эмиратской компанией, которая представила ее на выставке. Уже известно, что британский партнер той же организации поставляет оружие в Украину. Представитель Fire Point утверждает, что компания не может давать комментарии по соображениям безопасности", - говорится в статье.

Представители Fire Point говорят, что ракета "начала свою жизнь как каракули на салфетке в конце 2024 года" (утверждая таким образом, что ее разработали сами украинцы).

"Их инженеры вдохновлялись историческими моделями, такими как немецкий V-1 и советский "Стриж", обе из которых отражают Flamingo в установке двигателя над основным кузовом", - пишет The Economist.

Журнал предполагает, что это турбовентиляторный двигатель АИ-25 производства "Мотор Сич".

При этом издание удивляется, что "процесс запуска в серийное производство занял всего девять месяцев, а не обычные годы или даже десятилетия, и возглавлялся управленческой командой, которая утверждает, что не имела опыта работы в оборонной промышленности".

Судя по всему, производственный процесс хотя бы частично осуществляется за рубежом, но "более 90%", по словам компании, окончательной сборки находится на секретных площадках, разбросанных по всей Украине.

"Fire Point признает, что ее ракета еще не получила широкого распространения, но настаивает на том, что противник будет шокирован, когда это произойдет", - говорится в статье.

Ранее стало известно, что против этой компании НАБУ завело уголовное дело за поставки дронов по завышенным ценам для украинской армии. СМИ связывают Fire Point с близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем.

До этого в Сети появились первые кадры боевого применения новой украинской крылатой ракеты "Фламинго" по территории РФ. Предположительно, она "похожа" на британскую ракету FP-5 Milanion.