Фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое фото украинской крылатой ракеты.

Снимок появился в Фейсбуке.

Лукацкий в своей публикации утверждает, что ракета называется "Фламинго" и может преодолевать расстояние в 3000 километров. По его словам, ее уже выпускают серийно.

Официально эту информацию никто не подтверждал.

Тем временем СМИ обратили внимание на то, что "Фламинго" выглядит точной копией британской ракеты FP-5 Milanion, которая экспонировалась в феврале этого года на выставке вооружений IDEX 2025 в Абу-Даби. Ее производит эмиратско-британская оборонно-промышленная компания Milanion Group.

FP-5 — это тяжелая крылатая ракета стартовой массой около 6000 кг и массой боевого блока 1000 кг. Максимальная скорость полета достигает 950 км/ч, крейсерская — 850–900 км/ч. Дальность оценивается до 3000 км, высота полета — до 5000 м. Эти характеристики сходны с теми, что указывало AP для ракеты "Фламинго".

Российские телеграм-каналы еще зимой писали о том, что Milanion Group ведет поставки различной техники для ВСУ. Однако о ракетном вооружении в публикациях речь не шла.

В мае сообщалось, что Украина запустила производство ракеты "Сапсан" и впервые успешно применила ее в боевых условиях.

А на днях в России заявили о поражении четырех украинских предприятий, выпускавших ракеты "Сапсан".