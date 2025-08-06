Китай вывел на дальнее патрулирование новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами "проекта 094".

Кадры с ней опубликовало государственное телевидение КНР.

В эфире прозвучало заявление одного из членов экипажа, который пообещал "без колебаний" запустить ядерные ракеты корабля в случае получения приказа.

Корабль вышел из военно-морской базы Лунпо – хорошо укреплённого подземного объекта на острове Хайнань, где базируется основная часть китайского стратегического подводного флота.

"Проект 094" обеспечил значительный скачок в развитии возможностей, который в значительной степени сократил технологический разрыв с американским и российским флотами", – отмечает ресурс Military Watch.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп распорядился направить два американских атомных подводных ракетоносца ближе к российским границам. Заявление главы Белого дома прозвучало после слов заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с намёком на ядерную войну в случае введения американцами вторичных санкций против РФ.

Решение Трампа о передислокации атомных подводных лодок вызвало неоднозначную реакцию в США.

О том, что означают слова президента США о перемещении ядерных подлодок, мы подробно писали в отдельном материале.