Китай разработал оружие, способное выводить из строя электростанции, линии электропередачи и вызывать "полное отключение электроэнергии" в зоне поражения.

Об этом сообщает местное издание South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на Центральное телевидение Китая, опубликовавшее демонстрационный анимированный видеоролик.

Компьютерное моделирование демонстрирует, как оружие запускается с наземного транспортного средства, затем выбрасывает цилиндрические контейнеры, которые взрываются, рассеивая облако тонких углеродных нитей, которые вызывают замыкание на воздушных линиях распределительной сети. По информации из видеоролика, дальность действия этого оружия составляет 290 км, а "материнский" боеприпас имеет массу 490 кг.

Телевидение приводит сообщение государственной Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), согласно которому это оружие может поражать системы управления и контроля противника, спровоцировав масштабные отключения электричества на площади не менее 10 тысяч квадратных метров.

Подробностей о названии и типе такого вооружения не приводится.

В то же время газета SCMP со ссылкой на экспертов высказывает предположение, что речь идёт о графитовой бомбе или ракете аналогичного принципа действия. Издание пишет, что пока не ясно, на какой стадии разработки находятся подобные боеприпасы, и приняты ли они на вооружение в частях регулярной армии.

Ранее китайцы успешно испытали неядерную водородную бомбу.

Напомним, в Naval News писали, что КНР строит мега-мосты для вторжения на Тайвань.