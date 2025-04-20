Китайские исследователи провели успешные испытания неядерной водородной бомбы.

Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

Детонация запустила "разрушительные химические цепные реакции без использования каких-либо радиоактивных материалов".

Бомба массой два килограмма создала огненный шар, температура которого превышала 1000 градусов по Цельсию, в течение более двух секунд – это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротилового заряда в соответствующем эквиваленте.

В прототипе, разработанном государственной судостроительной корпорацией Китая (CSSC) водород был помещён в капсулу из материала на основе магния, что участвует в горении после детонации.

Ранее в КНР испытали новейший истребитель шестого поколения, характеристики которого назвали СМИ.

Прототип совершил успешный первый полёт в сопровождении китайского истребителя J-20.

Перед этим в Washington Post писали, что в Китае успешно испытали гиперзвуковую ракету, способную преодолеть ПВО США.

По данным газеты, в секретных документах американской разведки сообщается об успехах Пекина в деле создания межконтинентальных ракет, что могут обходить систему ПРО Вашингтона.