В Китае успешно испытали неядерную водородную бомбу
Китайские исследователи провели успешные испытания неядерной водородной бомбы.
Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.
Детонация запустила "разрушительные химические цепные реакции без использования каких-либо радиоактивных материалов".
Бомба массой два килограмма создала огненный шар, температура которого превышала 1000 градусов по Цельсию, в течение более двух секунд – это в 15 раз дольше, чем при взрыве тротилового заряда в соответствующем эквиваленте.
В прототипе, разработанном государственной судостроительной корпорацией Китая (CSSC) водород был помещён в капсулу из материала на основе магния, что участвует в горении после детонации.
Ранее в КНР испытали новейший истребитель шестого поколения, характеристики которого назвали СМИ.
Прототип совершил успешный первый полёт в сопровождении китайского истребителя J-20.
Перед этим в Washington Post писали, что в Китае успешно испытали гиперзвуковую ракету, способную преодолеть ПВО США.
По данным газеты, в секретных документах американской разведки сообщается об успехах Пекина в деле создания межконтинентальных ракет, что могут обходить систему ПРО Вашингтона.