В Словакии во время испытаний взорвалась гаубица Zuzana 2, которую произвели для Украины и собирались отправить ВСУ.

Об этом сообщает словацкое издание Dennik N со ссылкой на Министерство обороны.

Взрыв произошел сегодня утром после 8:00 по местному времени в военном институте в Захори при тестовой стрельбе перед окончательной передачей Киеву.

Из-за взрыва пострадали два техника. Они находятся в сознании, в стабильном состоянии в больницах, однако у одного из них полученные травмы квалифицировали как тяжелые.

Пока причина инцидента неизвестна, ее устанавливают специалисты.

В ноябре издание сообщало, что Украина пока не получила ни одной такой гаубицы, хотя четыре из них уже были изготовлены.

Напомним, 7 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Словакию, где его встретила президент Зузана Чапутова. На пресс-конференции после переговоров Чапутова сообщила, что Словакия вскоре передаст Украине 16 гаубиц Zuzana 2.

При этом недавно издание The War Zone писало, что США хотят нарастить производство гаубиц, так как Украина сжигает их стволы быстрее, чем успевают выпускать.